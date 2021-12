West Yorkshire krahvkonnas asuva küla elanike jõulumeeleolu on rikutud. Küla keskel asuv puu riivab nii nende kui ka külaliste silma. Kohaliku omavalitsuse esindaja sõnul jäeti puu kõrgemad osad kaunistamata, kuna tegemist on kasvava puuga. Ta lisab, et kuna puu on võrreldes eelmise aastaga tublisti kosunud ning ülemiste oksteni jõudmine on muutunud ohtlikuks, otsustati läheneda asjale ettevaatlikult ning kaunistati ainult puu alumised oksad.