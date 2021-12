UUS REAALSUS ⟩ Ehituse kallinemine toob lahtise hinnaga korteripakkumised

«Sisuliselt lepitakse kokku, et ostja võtab arenduse aegsest ehitushindade tõusust osa enda kanda,» selgitas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Praeguse hinnatõusu tempo juures ei tea tema sõnul tegelikult keegi, milliseks kujuneb täna alustatava ehituse lõpphind. Mõne kuuga on ehitamine kallinenud umbes veerandi võrra.

Saksingu kinnitusel ei saa täna keegi ilma suuri riske võtmata pakkuda realistlikku tulevikuhinda - ei materjalitootja ehitajale, ehitaja arendajale ega arendaja kliendile. «Selline määramatus pole kellelegi meeltmööda, aga ausam ongi öelda, et me ei tea - kõik sõltub sisendite hinnatõusust,» tunnistas ta.

Kuigi ostja jaoks on fikseeritud hinnaga leping turvalisem ja mugavam, võib see kiire ehitushinna tõusu tingimustes olla ka ohumärgiks.

«Kui ostetakse kodu, mille ehitus pole veel alanud ja arendaja lubab kindlat hinda, tähendab see paraku suuremat riski, et arendusega ei alustatagi,» toonitas Saksing ning lisas, et arendusi, kus juba enne ehituse algust mõistetakse, et lubatud hindadega maja valmis ei saa, on juba mitmeid. See tähendab tavaliselt lepingutest taganemist, raha koos leppetrahviga tagastatakse ostjale, aga tema koduotsing algab taas otsast peale.