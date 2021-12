Mida võtta, mida jätta? Eesti köögidisainer jagab 2022. aasta köögitrende

Ja kõiki neid asju ühes digitaalses kohas hoides saab köök tegelikult palju puhtamaks väikestest paberitest ja olulistest meelespidamist nõudvatest kalendritest jne.

Ahjud

Järjest rohkem firmasid toob turule oma ahjud, mis on ühendatud app`iga, häälkäsklustega, Home Connect süsteemiga, Amazon Alexaga jne. Uusim leiutis, mida ma kuulsin ühest Ameerika webinarist on ahju sisse ehitatud kaamera, mida saad oma telefonist jälgida reaalajas. Näiteks vestled külalistega elutoas, kuid hoiad ahjus küpseval koogil silma peal, et see liiga pruuniks ei läheks.

Või siis valid külmkapi küljes olevalt ekraanilt retsepti, lased külmkapil toiduained koju tuua, paned asjad ahjuplaadile ning ütled külmkapi kaudu ahjule, et nüüd valmista palun selle retsepti järgi liha või kala vms.

Kolmas näide – laps tuleb koolist koju, võtab sügavkülmast friikad, paneb ahjuplaadile, skaneerib telefoniga friikartulite paki pealt QR koodi ning telefon saadab selle ahjule ja ahi valib ise küpsetamiseks õige temperatuuri ning aja. Laps ei pea midagi kusagilt valima ega teadma.

Tegelikult on kogu see tehnoloogia juba mõned aastad olemas olnud ja arendatud. Näiteks see Whirlpooli video, aastast 2018, näitab, kuidas teed oma külmkapi sisust pilti, siis tahvelarvuti leiab sobivad retseptid, mida saab nende ainetega valmistada, annab samm-sammulised õpetused ning ühtlasi lülitab sisse ahju õigel temperatuuril. Kui toit on valmis, siis annab ahi sulle märku app`i kaudu ning juhul, kui sa ei tule toitu välja võtma, lülitab ahi ennast välja, et sööki mitte ära kõrvetada.

Pliidid

Pliitide puhul on arendamisel pind, mis on üleni interaktiivne. Ehk seal on pliit, mille puhul sa ise valid, kuhu paned poti. Seejärel avad kõrval retseptiraamatu, et vaadata, kuidas seda sööki valmistada. Samal ajal saad lisaks veel surfata oma sotsiaalmeedias. Tehnoloogia on veel arendamise faasis.

Nõudepesumasinad

Nõudepesumasinate puhul (nagu ka külmkapid) on hakanud turule tekkima rohkem «Sahtel-tüüpi» masinaid ning need on klientide poolt hästi vastu võetud. Oleme ju köögikappide puhul juba ammu aru saanud, et palju kergem on asju kätte saada sahtlitest, mitte sügavatest kappidest. Nüüd on see mõtteviis ja arendus jõudnud köögitehnika maailma.

Tõsi, Fisher&Paykel on juba aastaid tootnud selliseid masinaid, kuid nüüd on ka teised firmad aru saanud, et need on mugavad. Ning mis kõige vahvam, neid saab integreerida köögimööblisse. Nii, et köögis on sahtel-külmkapp, sahtel-nõudepesumasin, sahtel-sügavkülm ning kõik näeb ühtlaselt samasugune välja.

Segistid

Segistite turul on kõige enam tulnud juurde tegijaid, kes pakuvad sensoriga segistit ehk puutevaba. Eks see ole viimase kahe aasta pandeemia tulemusel sellise hoo sisse saanud.

Valamud

Kõige enam kerkib esile klientide soov, et valamu oleks nagu töökeskus. Seal saab pesta, puhastada, hakkida, serveerida. Kõige vahvam selline töökeskus leiutati taas Ameerikas. The Galley - Eestis on kõige sarnasem toode olemas Frankel, mida saab tellida ja osta.

Mis jääb? Roheline köök

Naturaalsed ja jätkusuutlikud materjalid

Puit, nii hele, kui tume puit (pähkel)

Mustad kapid + must tööpind + must taust

Minimalism, käepidemete vaba, puhas köögi stiil

Marmori muster tööpinna ja taustana

Kvarts tööpinna materjalina

Kõrge hoiukapp