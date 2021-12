PEIDUS PÄRAND ⟩ Sakala keskuse vitraažide valmimist saatsid ametnike pidevad ülevaatamised, ettekirjutused ja ultimaatumid

EKP Keskkomitee vabariiklik poliitharidusmaja, hilisem Sakala keskus, valmis 1985. aastal. Hoone kandis nii esindusliku konverentsisaali kui ka kultuurimaja otstarvet. Ehkki üheksakümnendatel kujunes sellest tuntud kultuurikeskus, said mitteparteilised sündmused tegelikult alguse juba nõukogude ajal, mil seal leidsid aset näiteks esimesed Miss Estonia iludusvõistlused.

Raine Karbi, Mati Raigna ja Toivo Kallase projekteeritud hoonet on nimetatud postmodernistlikuks, kuna linnamüüri meenutava fassaadiga tsiteeris see Tallinna vanemat arhitektuuri. Sisekujunduses arvestasid sisearhitektid Aulo Padar ja Kirsti Laanemaa seevastu võimuladviku modernistliku maitsega, kasutades väärika üldmulje saavutamiseks kalleid materjale nagu Sajaani marmor ja Tšehhi klaas. Ainuüksi mahagonist istemööbli puhul olevat ära kasutatud Eestile aastaks ette nähtud punase puu varu.

Nurgatorni vitraažide loomiseks korraldati kolme kutsutud osalejaga kavandikonkurss, mille võitis Rait Prääts. Kunstnikule tähendas tellimus peaaegu kolme aasta pikkust pingelist tööd, mida saatsid ametnike pidevad ülevaatamised, ettekirjutused ja ultimaatumid. Kunstnikul tuli vitraažil kujutada ka nõukogude sümboolikat. On tähelepanuväärne, et see teos ning Evald Okase Maarjamäe lossi pannoo olid hilise nõukogude perioodi ainsad monumentaalmaalid, mis nii sõnaselgelt visualiseerisid okupatsioonivõimu sümboolikat.