Kas võid tohib toatemperatuuril hoiustada?

Enamik müügil olevatest võidest on pastöriseeritud ehk piima on kuumtöödeldud. See eemaldab toorainest kahjulikud organismid ning pikendab piima ja sellest valmistatud toodete säilivusaega. Lisaks aitab ka või kõrge rasvaprotsent baktereid eemal hoida. Kuid see ei tähenda, et iga selline või toatemperatuuril söögikõlblik püsib.

USA põllumajandusministeerium on seisukohal, et eristada tuleb soolatud ja ilma soolata võid. Seega tuleb esimese asjana selgeks teha, kumb sul hetkel käepärast on.

Soolatud või võib südamerahus paariks päevaks laua nurgale jätta. Sool toimib säilitusainena ning seega kõlbab see või ka peale paari päeva möödumist süüa. Siiski tuleks või millegagi katta. Ideaalselt sobib selleks võitoos, mis hoiab eemal otsese päikesevalguse ja õhus lendleva tolmu.