Maalihe neelas külast jalgpalliplatsi suuruse maalapi

Kohalike sõnul oli merre vajunud maatükk jalgpalliväljaku suurune. Rannavalve on elanike rahustamiseks öelnud, et vähemalt praegu pole ohtu, et ükski maja merre vajuks. Norfolki maakond on käivitanud seitse miljonit naela maksva plaani, mille eesmärk on erosiooniohus olevate pankade kindlustamine, et selliseid juhtumeid enam aset ei leiaks.

Mundesley'i külas toimus maalihe. FOTO: Joe Giddens / Scanpix

Maalihe ei ole aga seal elavaid inimesi kuigi heidutanud. Panga servale ohtlikult lähedal asuvate majade elanikud rõhutasid, et tahavad oma kodudesse jääda ning mingit plaani lahkuda neil ei ole. See on ka arusaadav, kuna tegemist on väga populaarse suvituspiirkonnaga.

Panga serval elava Lynne Hammond räägib Daily Mailile, et maalihe pidi varem või hiljem toimuma ning et siin elades tuleb sellise asjaga arvestada. «Minu meelest on nüüd selliste asjade pärast muretsemine mõttetu,» lisab ta.