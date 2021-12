Vaata, kuidas aitavad õigesti paigaldatud katuseaknad kodu energiatarbimist vähendada

Üks hea viis kommunaalkulude kontrollimiseks on kütte ja valgustuse reguleerimine loomulike vahenditega nagu tubade ringipaigutamine, võttes arvesse akende ning ahjude ja radiaatorite asukohti.

«Töölauad ja lugemiskohad peaksid asuma akende läheduses. Elutuba, köök, kodukontor ja laste õppimis- ja mängutoad soojemas ning magamistuba ja koridor jahedamas. Kui mõnes toas on katuseaken, siis on seal loomuliku valguse ala suurem ning ruumiplaneeringu muutmisel valikuvõimalusi rohkem,» ütleb VELUX Baltikumi juht Dmitrijs Astašonoks.

Ajakirjadest, blogidest ja Pinterestist sisekujundusideid otsides tasub mõelda, milline lahendus sobib koju, võttes arvesse valgus- ja soojusküsimusi. Töötegemise kohad aknale lähemale, kapid ja riiulid toa pimedamasse nurka, köök hommikuvalgusega ruumi, elutuba pärastlõunase ja õhtuse päikese poole. Tähelepanelik tasub olla, kui tekib vajadus lastetuba poolitada, sest loomulikku valgust peaks jaguma mõlema lapse alale, et hoida nende silmanägemist. Ka ei tohiks tubade jaotamisel kardinate ja kappidega olla takistatud loomuliku õhu liikumine. Need on teemad, millega sisearhitektid igapäevaselt tegelevad, kuid mis fotodelt välja ei paista.

Kui ruumiplaneeringus on akende ning ahjude ja radiaatorite asukohad arvesse võetud, siis tõenäoliselt väheneb selle tulemusena vajadus täiendavate küttekehade ja lisavalgustuse järele ning päeval pole vaja elektripirne põlema panna – kõik see kajastub kuu lõpus kommunaalarvetel. «Need on väikesed nipid, kuid aitavad igas kodus elektritarbimist kontrolli all hoida,» jätkab Astašonoks.

«Sealjuures on õigesti paigaldatud katuseakendest abi, et kodu energiatarbimist vähendada. Asukoha leidmine ja sellega seoses kõikide soovide arvesse võtmine eeldab aga korralikku planeerimist.»

Astašonoks soovitab siin läbi mõelda järgmised viis küsimusteringi: miks paigaldada katuseaken, kuhu see panna, kuidas see mõjutab kodu välimust, kas saate selle paigaldamisega ise hakkama kui palju see kõik maksma läheb.

Miks soovite katuseakent paigaldada?

Enamik inimesi paigaldabki oma koju katuseakna loomuliku valgustuse saamiseks. Saadaolevate akende suuruste, valguse läbilaskevõime, asendite ja asukohtade valikuvõimalus on väga suur. Mõni inimene soovib lisaks, et katuseakent saaks ruumi õhutamiseks kasutada.

«Õige katuseakna tüübi ja mudeli valik eeldab seega üksjagu eeltööd,» ütleb Astašonoks.

Kuhu peaks katuseakna panema?

Kui teil on vaja katuseakent avada, peate selle paigaldama kohta, kus seda saab hõlpsasti käsitsi lahti teha. Teiseks on oluline otsustada, millisesse suunda katuseaken paigaldada – kui aken on ida pool, paistab sealtkaudu sisse hommikupäike, kui lääne pool, siis on võimalik nautida pärastlõunase päikese eeliseid. Põhja pool asuv aken valgustab päeva jooksul ühtlaselt, kuid väheintensiivselt. Lõunapoolne katuseaken annab aga soojust isegi talvel juurde, kuid suvel võib see olla talumatu, välja arvatud juhul, kui katuseaknale on võimalik ruloo ette tõmmata.

Kuidas mõjutab katuseaken kodu väljanägemist?