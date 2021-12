Raja kodu ajaloolisesse Bekkeri veetorni!

Bekkeri veetorn valmis 1914. aastal ning on kunagise tehasekompleksi üks ilmekamaid ehitisi. Veetorn on tunnistatud muinsuskaitseameti poolt kultuurimälestise tunnustele vastavaks. Kultuuriministri määrusega on hoone kantud arhitektuurimälestiste nimekirja. Sellega seoses on krunt mälestise kaitsevöönd, kus kogu ehitus- ja remonditegevus tuleb kooskõlastada Tallinna muinsuskaitseametiga.