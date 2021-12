Kriitikud pahandavad, et Pariisi Jumalaema kirikust tehakse lõbustuspark

Pihikambrid, altarid ja skulptuurid asendatakse moodsa kunsti ning valgus- ja helisüsteemidega, et luua «emotsioone tekitavad ruumid». Külalised juhatatakse kirikust läbi mööda «avastusteed», mis läbib erinevaid teemasid käsitlevaid ruume, millest näiteks üks keskendub keskkonnale. Daily Telegraphi kätte jõudnud plaanides seisab veel, et seintele kuvatakse projektoritega psalme erinevates keeltes, ka näiteks mandariini keeles, kuna Jumalaema kirikut külastab igal aastal palju Hiina turiste.

Kriitikud ei ole aga sellest plaanist kuigi vaimustunud ning lajatavad, et Prantsusmaa ühest kuulsaimast hoonest tehakse odav Disneylandi koopia. Kui kirik 2019. aastal tules osaliselt hävis, tuldi lagedale ideega anda kirikule kaasaegne ilme. See aga pahandas prantslasi niivõrd palju, et sekkuma pidi lausa president Emmanuel Macron, kes käskis kiriku taastada selle algsel kujul. Loe selle kohta lähemalt SIIT.