MEELDETULETUS ⟩ Paugutite müük ja nende kasutamine on keelatud

Kasvavaks trendiks on pürotehniliste toodete tellimine e-poodidest. E-kaubandus aga ei tunne riigipiire ning kaubagrupid, mille soetamisele on Eestis seatud piirangud, võivad olla mõnes teises riigis lubatud ning e-kaubanduse kaasabil kättesaadavad ka alaealistele.

Viimastel nädalatel on Maksu- ja Tolliameti töötajad korduvalt tuvastanud välismaistest postipakkidest pauguteid. Kõikidel juhtudel on paugutite tellijateks olnud alaealised. Peamiselt on kõik tänavused postipakid tulnud Poolast, kus pauguti müük tavatarbijale on lubatud, kuid ka seal kehtivad selle müügile vanusepiirangud, sõltuvalt tootest kas 18 või 21 eluaastat.

Pauguti on teravaid kilde mitteandvasse mittemetallist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt pauguga heliefekti.

«Eestis on pauguti müük ja selle kasutamine tavatarbijale keelatud. Paugutite ohtlikkust näitab see, et need on purustanud näiteks postkaste, WC-potte ja betoonist aiavaase. Pauguti ebaõige kasutamisega on inimesed tekitanud endale väga tõsiseid tervisekahjustusi ja on ilma jäänud näppudest, peopesast või saanud tugevaid näokahjustusi,» sõnas TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna sisepiiri valdkonnajuht Voldemar Linno rõhutas, et pürotehnika kuulub tolli vaates keelatud kaupade hulka. «See tähendab, et Eestisse ei tohi postiga tellida või saata pürotehnikat. Sellised saadetised jäävad tollis kinni ja need konfiskeeritakse. Toll pöörab aastavahetuse saabudes pürotehnikale üha enam tähelepanu,» ütles ta.