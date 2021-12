Kodune jõulupidu lihtsate sammudega!

Pilt on illustreeriv. FOTO: Nicole Michalou / Pexels

Jõulupeoks ettevalmistumine tähendab nii söögitegemist kui lõbutsemist. Ja üheskoos on see kohe eriti tore. Loo ruum, kus nii väikesed kui ka suured pereliikmed ja sõbrad saavad seda kogemust südamest nautida. IKEA on kirja pannud viis lihtsat sammu, kuidas seda teha.