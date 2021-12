PILDID ⟩ Suurupis müüakse kordumatu arhitektuuriga kuppelmaja

Tegu on elementmajaga, mis on valmistatud Eestis käsitööna. Kuppelmaja on oma kujult ja sisult unikaalne, inimsõbralik ja praktiline. Kuppelmaja ümar vorm harmoneerub kaunilt erinevate maastikega – ta sobib suurepäraselt mere äärde, niidule, metsa, mägedesse, parvele.