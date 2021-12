Kuidas puidust lõikelaua eest hoolitseda, et see sind pikalt teeniks?

Esiteks tuleb meeles pidada, et lõikelauda peab iga kasutuskorra järel puhtaks tegema ning seda käsitsi – nõudepesumasinasse seda mõtet toppida ei ole, kuna siis ei jää sest suurt midagi järgi. Kemikaalid ka puidust lõikelaudadele väga ei meeldi, seega tasub kangem kraam kõrvale jätta.

Lõikelaua pesemine on iseenesest väga lihtne protsess: hõõruge seda sooja seebiveega, loputage ära ning kuivatage rätikuga. Kuivatamine on siinkohal tähtis sammu, kuna vesi võib tekitada veeplekid, millest pea võimatu lahti saada on.