Kahe hoone vahel 35 meetri kõrgusel rippuv bassein on uusarenduse kroonjuveel. Kuid selle juveeli ülalpidamine on kaunis kulukas. Tõsiasi, millega sinna kolinud inimesed unustasid arvestada. «Me oleme kõik vihased!» põrutas üks üürnik väljaandele Dezeen, kes ei soovinud oma nime avaldada. «Temperatuur on õues ilmselgelt langenud, kuid basseini ikka köetakse. Põhimõtteliselt kütame taevast,» lisas ta.

Dezeen on kuulnud kolmelt erinevalt elanikult, et basseini kasutab ainult väga väike osa majaelanikest. Embassy Gardensi arendaja Ballymore'i sõnul on see siiski palju populaarsem kui väidetakse.