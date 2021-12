Kae värki! Võrtsjärve ääres müüakse Oiu sadamat

Tegemist on arhitektuurselt väga põneva hoonete kompleksiga, kus mõned hooned on juba renoveeritud ning mõned ootavad renoveerimist. 1913. aastal valminud meierei kõrval on juustutööstus, uus sadamahoone ja -rajatised. Koos annavad need sellele kohale imelise hõngu, sest tänaseni on säilitatud võimalikult palju algupärast!

Kompleksi kuuluvad täielikult renoveeritud restoranihoone. Esimesel korrusel on kõik vajaminev restorani tarbeks, kaasaarvatud tehnika ja seadmed. Sisetingimustesse mahub sööma ligi 60 inimest, kuid päikeselisel perioodil poole rohkem, sest võimalus on kasutada õueterrassi. Teisel korrusel on suur peretuba ning kaks magamistuba ja lisaks ka 60 kohaline konverentsisaal.

Restorani hoone. FOTO: KV.EE

Veel leiab krundilt 2012. aastal ehitatud sadamahoone-seltsimaja. Tegemist on kahekordse palkmajaga. Esimesel korrusel on kööginurgaga kaminasaal, tünnisaun ning grillimiskoht. Teisel korrusel on viis tuba kokku 14 voodikohaga. Hoone ümber on avarad terrassid, sobilikud laudade paigutamiseks ja söömiseks.

Seltsimaja. FOTO: KV.EE

Juustutööstuse hoone näol on tegemist väga suure majaga. Vajab küll põhjalikku renoveerimist, kuid juba on koostatud kümblus- ja lõõgastushoone projekt. Täna kasutatakse seda paatide hoidmiseks.

Tööstushoone. FOTO: KV.EE

Meierei hoone on osaliselt rekonstrueeritud maakivihoone, mil olemas projekt renoveerimata osa taastamiseks. Esimese korruse ruumid on võimsad ja kõrgete lagedega, nagu tootmishoonetele iseloomulik. Võimalik renoveerida kasutuseks tootmis-, kaubandus - või teenindusruumidena. Teisel korrusel on kaheksa tuba, mis on võimalik väikese lisavaevaga kasutusele võtta. Kolmas korrus on võimalik korrastada enda äranägemise järgi.

Meierei. FOTO: KV.EE

Sadamal on betoonkaid ja paaditankla, ujuvsillad umbes 30 kaikohaga, slip ning muu vajalik taristu sadama toimimiseks. Lisaks muidugi vee- ja vooluühendused.