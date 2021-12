DISAINER SOOVITAB ⟩ 11 olulist sammu, mida ei tohiks kööki kujundades unustada

Pane kirja, mis sinu praeguse köögi juures sulle meeldib. Näiteks, mulle meeldib, et mul on köögis tugitool, kus saan istuda, kui kook ahjus valmib.

Tee kaks nimekirja – mis meeldib ja mis vajab muutmist. See on abiks, kui hakkad hiljem köögikujundajaga või -salongiga oma köögimööbli paigutust planeerima.

Mõtle, milline oleks sinu unistuste köök ja pane kõik need asjad kirja. Ära piira end mõttega, et äkki pole ruumi nende jaoks. See on juba köögikujundaja ülesanne asjad ära mahutada.