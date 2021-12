ETTEVAATUST ⟩ Küünlast põlema süttinud jõulupärg täitis Haapsalu kodu vinguga

Küünlast süttinud pärja suutsid elanikud kiiresti ise kustutada ning ka toad tekkinud vingust puhtaks saada. Seekord õnneks päästjate abi vaja ei läinud. Küll aga panevad päästjad südamele, et hooletu küünalde põletamine võib viia väga tumedate jõuludeni. Järelevalveta jäetud küünlad võivad süüdata kardinad ja muu lähedal asetseva põlevmaterjali.

Küünalde põletamise ohutusreeglid:

Põlevat küünalt ei tohi jätta kunagi järelevalveta

Eriti ettevaatlik tuleb olla, kui peres on lemmikloomad või väikesed lapsed, kes küünla ümber võivad ajada

Küünal tuleb asetada mittesüttivale alusele ning kohta, kust ta maha kukkuda ei saa

Küünla ümbrus peab olema täiesti tühi, minimaalne kaugus teistest objektidest võiks olla 30 cm ning pigem hoiduge küünlakaunistustest, mis kergesti süttida võivad

Küünlaid kustutades veenduge, et need on täiesti kustunud ja taht ei hõõgu enam