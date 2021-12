Tuleval aastal tunnevad inimesed end taimede eest hoolitsemisel enesekindlamalt. Taimestilisti Maryah Greene'i sõnul on järgmisel aastal kõige olulisemad just suured toataimed. «Kuna toalillede eest hoolitsemise kohta on palju teavet ja eksperte, kelle poole inimesed saavad pöörduda, näeme tõenäoliselt rohkem inimesi, kes proovivad kätt eriti suurte liikidega,» räägib ta väljaandele Clever. Maryah ennustab, et moodi tulevad sellised taimed nagu viigipuud ja paradiisilinnulilled.