PILDID ⟩ Tallinna külje all on müüa unistuste perekodu

Maja on ehitatud 2013. aastal ja sellele on väljastatud ka kasutusluba. Maja ümbritseb aed, tagades vaikse ja rahuliku elu tervele perele. Kinnistult leiab lisaks 108,3-ruutmeetrisele peamajale ka 33,5-ruutmeetrise abihoone, mis on täna kasutusel kahetoalise korterina.