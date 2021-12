PEIDUS PÄRAND ⟩ Kurtna linnukasvatuse katsejaama seinapannoo keskseteks tegelasteks on kaks talitajanaist

2019. aastal korrastasid teost Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid juhendajate Hilkka Hiiopi, Varje Õunapuu ja Taavi Tiidori käe all. Tudengipraktika alguses intervjueeriti Anu Rank-Soansi, et uurida poole sajandi eest loodud töö tegemise, kasutatud materjalide ja tehnikate tausta. Vestlusest selgus, et pannoo on algselt koosnenud 3600 munakujulisest käsitsi vormitud ja glasuuritud savielemendist. Kunstniku eesmärk oli luua abstraheeritud teos, mille inspiratsioon tuli hoone funktsioonist – eri toonides ja suurusega munad moodustavad kaks naisefiguuri (linnukasvatuse talitajad), kes omakorda koosnevad kümnetest lindudest.