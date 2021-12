VIDEO ⟩ Siin ta on! Maailma esimene klaasist mullivann

Saksa ettevõte ASB Glassfloor tuli turule maailma esimese klaasist mullivanniga, mis kannab nime ASB Nautilus. Klaasist kuup on varustatud LED-tuledega, et lisada lõõgastavale kogemusele ka visuaalne aspekt.

«Mullivannid on kallid, kuid siiski pole peaaegu ühtegi mudelit, mis vastaks tipptasemel disaininõuetele. Need on tehtud kas plastikust või on vann üldse põranda sisse peidetud. Nägime võimalust ja täitsime selle niši,» räägib ASB Glassfloori tegevdirektor Christof Babinsy.