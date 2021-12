TEE MÄRKMEID ⟩ 5 ajatut nippi viimase minuti kuuseehtijale

Pidurüüsse sätitud jõulupuu kuulub pühade juurde. Paljudes peredes on kuusk juba ehitud, aga traditsiooniliselt tehakse seda jõululaupäeval. Kuuse kaunistamisel kehtib küll reegel, et rohkem on uhkem, aga erineva olemuse, värvi ja stiilidega ei tohi liiale minna.

Jõulupuu võib ehtida efektselt valguselementidega nii, et värvilisi klaaskuule ega kulda-karda pole tarviski. Valgusest inspireeritud jõulupuul võiks kasutada sooja heleda tooniga valguskette, leedidega jõulumunasid ning leedtulukestega küünlaid. Valguselementidega pole meie pimedas ja tihtilugu sombuses detsembris võimalik üle panustada, mida rohkem neid on, seda ilusam saab tulemus.

Tänavused kõige trendikamad jõuluehted on sinised, seejuures on moes selle erinevad varjundid, nii helesinine, pastelne meresinine, türkiissinine kui sügavad tumesinised toonid. Jõulukuuse ehted on suured ja ümarad, nii matid kui erksad, nii klaasist, metallist kui tekstiilist. Sinist on lihtne kombineerida ka teiste värvitoonide, näiteks tumesinine sobib suurepäraselt valge või hõbedasega, pastelne sinine aga rohelise ja roosaga. Lisaks klassikalistele jõuluehetele saab sellele jõulupuule sobitada valgeid lumehelbeid, hõbeniite ja leedtulukesi.