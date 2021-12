Rahvaloenduse e-küsimustiku täitmine algab detsembri lõpus

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuhi Liina Osila sõnul on tänaseks lõppenud rahvaloenduse esimene etapp ehk rahvastikuregistri andmete korrastamine ning detsembri lõpus algab juba e-küsimustiku täitmise periood.

«Aitäh kõigile, kes leidsid aega ja võimaluse rahvastikuregistris oma andmed üle vaadata ja korrastada! Järgmise sammuna algab rahvaloenduse e-küsimustiku täitmine juba 28. detsembril ning sellele on aega vastata 22. jaanuarini,» ütles Liina Osila lisades, et pea kuuajane periood peaks jätma piisava ajavaru, et osaleda saaksid kõik Eesti inimesed.