3 aastat tagasi puuga abiellunud ema: meie suhe on siiani värske

2019. aastal leedripuuga abiellunud inglise pereema Kate võttis pühasse liitu astumise järel endale uue ka perekonna nime: Elder (tõlk leedripuu). 37-aastane naine külastab puud kolm kuni viis korda nädalas ning on lubanud teise jõulupüha segamatult «abikaasa» seltsis veeta, vahendab The Mirror.

Naise sõnul on liit leedripuuga ta elu vaid paremaks muutnud ning ka Kate'i ja puu vaheline armastus olla järjest suuremaks kasvanud. «Need on meie kolmandad pühad koos,» märgib Kate ning lisab, et näeb puud kui igat teist elusolendit, tema tunnete, soovide ja pahedega.