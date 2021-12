UURING ⟩ Vaata, mis otstarbeks eestlased sularaha taskus hoiavad

«Eestis vastas tervelt 27 protsenti inimestest, et nad praktiliselt enam üldse sularaha ei kasuta. Need, kes kasutavad, teevadki siis seda peamiselt eesmärgil maksta turul või siis mingite teenuste eest. 23 protsenti vastas, et sularaha on neil vaid selleks, et maksta lastele taskuraha,» selgitas Citadele panga Eesti filiaali juht Hans Pajoma.

Kui turul sularahaga maksjad ja teenuste eest tasujad läheksid ka täielikult üle digitaalsetele maksevahenditele, siis kahaneks sularaha kasutajate hulk ilmselt märkimisväärselt. Turul sularahaga maksmise taga on eelkõige see, et seal tegutsevad tihti väikeettevõtjad ja eraisikud, kellel ei ole olnud mugav ega rahaliselt mõttekas endale eraldi makseterminali muretseda. Samas ongi ka see aeg nüüd otsa saamas,.

Sama Citadele tellitud uuringu järgi märkis 16 protsenti Eesti inimestest, et on pidanud ostu ära jätma just sellel põhjusel, et turul või mujal välises müügipunktis polnud kaardiga maksmise võimalust. Täielikult on sularahast loobunud 27 protsenti vastanutest ning täiendavad 11 protsenti vastas, et kasutavad sularaha üksnes hädaolukorras, kui maksekaardiga on midagi juhtunud või maksmisel esineb tehnilisi probleeme. Ehk 38 protsenti eestlastest kasutab sularaha ülimalt harva.