Uus Hiltoni hotell ikka tuleb

Kinnistu omaniku ja hotelli arendaja GVP Invest Estonia OÜ esindaja Sigitas Daugnorase selgitusel on 2020. aasta kevadel alanud ja kogu maailma tänaseni mõjutav koroonapandeemia suuresti põhjus, miks hotelli ehitamine peatati. Samuti pandi Merko Ehitusega koostöölepingu sõlmimisel paika tähtaeg, et ehitusega alustatakse poolteise aasta jooksul, mis aga äsja läbi sai, ja mille tõttu koostööleping poolte kokkuleppel lõpetati.

«Pandeemia mõjutab turismi- ja hotellindusturgu endiselt, kuid oleme veendunud, et maailm kohaneb olukorraga ja turud taastuvad. Samuti on meil veel paar aastat aega ettevalmistusteks, kuniks rahvusvahelised- ja ärireisid oma varasema taseme taastavad. Kõike seda arvesse võttes otsustasime projektiga jätkata ja avada Hampton by Hilton hotelli Tallinnas enne 2024. aasta algust,» selgitas Daugnoras.

Hampton by Hilton on keskklassi hotellibränd, millel on ligi 2680 hotelli 31 riigis üle maailma. Balti riikides esimese Hampton by Hilton hotelli operaatoriks saab Apex Alliance Hotel Management, mis hetkel opereerib Lätis, Leedus, Poolas ja Rumeenias üheksat erinevat Hiltoni ja Marriotti kaubamärgi hotelli.