MAA-AMET ⟩ Tallinna korteriturul saavutati viimase 14 aasta rekordtase

Turuaktiivsuse aastasesse kasvu on enim panustanud tehingud eluruumina müüdud korteriomanditega. 2021. aasta novembris tehti eluruumina müüdud korteriomanditega 2724 tehingut, mis on viiendiku võrra rohkem kui 2020. aasta samal ajal. Hoonestamata maa tehingute arv oli 2021. aasta novembris 1402, seda on eelmise aasta sama ajaga võrreldes ligi 5 protsenti vähem. Hoonestatud maa tehinguid oli 920, mida on eelmise aasta sama kuuga võrreldes 11 protsenti rohkem.