UUS TASE ⟩ Džinni destilleerimisest üle jäävad kadakamarjad jõuavad nüüd juustu sisse

«Oleme Livikos mõelnud välja ainulaadse lähenemise, kus kasutame ära džinni destilleerimisest alles jäävad kadakamarjad ja ekstrakti. Laborianalüüsidest selgus, et need kadakamarjad sisaldavad väärtuslikke mineraalaineid ja lausa veerandi marjadest moodustavad kiudained. Juustuga Crafter’s Juniper viime toiduainetööstuses tootmisjääkide uuesti kasutamise järgmisele tasemele. Loodan, et inspireerime ka teisi tootjaid sarnaselt uusi maitseelamusi looma,» ütles Liviko joogiarhitekt Hanna Kaur.