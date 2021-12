Enne jõule on kõigil kiire ja tihti juhtub, et mõnele lähedasele jääb kink ostmata. Mida teha, kui aega napib, aga kingihäda on suur?

Ühel lumisel päeval läksin ma Tallinna vanalinnas asuvasse Estonian House'i käsitööpoodi ja tutvusin sealse kaubaga. Astusin müüja juurde ja küsisin, mida inimesed viimasel hetkel kingituseks ostavad. Siin on kuus asja, mida tore klienditeenindaja mulle soovitas.

Käsitööšokolaadid ja Kehrwiederi meistrite kohv

Käsitööšokolaad ja -kohv FOTO: Erakogu

Kohv röstitakse siinsamas vanalinnas. Kohvipaki hind on viis eurot (150 grammi) ja šokolaaditahvli hind on viis eurot ja kaheksakümmend senti (100 grammi). Kellele ei meeldiks, kui jõulupakist šokolaad ja pakk kohvi vastu vaatavad.

Kadakast tehtud kuumaalused

Kuumaalused FOTO: Erakogu

See on praktiline kink nii noortele kui ka vanematele inimestele. Esiteks näeb alus hea välja ja kui paned selle peale kuuma poti, siis eritab kadakast mõnusat lõhna. Valikus on nii suuremaid kui ka väiksemaid aluseid. Väikeste aluste hinnad algavad viiest eurost, kuid suuremate eest peab välja käima vähemalt 12 eurot.

Lederverki nahast rahakotid

Rahakotid FOTO: Erakogu

See on praktiline kink nii meestele kui ka naistele. Vastupidavad materjalid ja universaalne välimus tõmbab paljude inimeste pilku. Üks selline rahakott maksab 53 eurot.

Puidust mänguasjad

Puidust mänguasjad FOTO: Erakogu

Valikus on nii puidust autod kui ka nukumööbel. Hinnad on erinevad. Mõne asja saad kätte kaheksa euro eest, aga teise eest tuleb juba kahekohaline summa välja käia. Igatahes ainulaadne kink. Samuti on valikus Lilian & Martini poolt valmistatud pehmed mänguasjad, mis on väga nunnud.

Käsitööehted

Käsitööehted FOTO: Erakogu

Neid ostavad nii naised sõbrannadele kui ka mehed naistele ja emadele. Oli värvilisi, suuri ja väikeseid kaelakeesid, sädelevaid kõrvarõngaid. Näiteks on valikus Anneli Endla imearmsad ja kaunid ehted. Midagi igale maitsele!

Soojad lambanahast sussid

Sussid FOTO: Erakogu

Need sussid näevad eriti pehmed ja soojad välja. Katsusin ka enda käega ja võin kinnitada, et silmad ei peta. Kindlasti mõnel külmal õhtul on neid pärast pikka jalutuskäiku mõnus jala otsa tõmmata.