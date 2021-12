Jõulukingituste traditsioon ulatub sajandite taha ning kuulub tänaseks pühade meeleolu juurde pea kõikjal maailmas. Paraku kaasneb selle ilusa traditsiooniga suures koguses jäätmeid ning ületarbimiskultuur mõjub laastavalt keskkonnale ja kliimale. Samas ei tahaks ju keegi oma lähedasi kingitustest päris ilma jätta. Siin on viis ideed, kuidas viimasel hetkel keskkonnasõbralik kingitus leida.

Kingi elamusi, mis ei tekita suurt süsinikujalajälge

Elamus on ideaalne kingiidee just neile, kes on jõulukingituste ostmise jätnud viimasele minutile. Pole midagi lihtsamat, kui soetada meelepärase elamuse virtuaalne kinkekaart. Jääb ära jõulueelne kaubanduskeskustes trügimine ja stress – toreda jõulukingi võid leida vähem kui kümne minutiga.

Kuid kuidas valida keskkonnasõbralik elamuskingitus? Proovi valida kingisaaja kodukoha läheduses pakutavaid tegevusi. Olgu see siis giidituur kodulinna tänavatel või muuseumis, kontserdi-, teatri- või kinopääsmed, koolituse või õpitoa osalus või hoopis kinkepilet kohaliku massööri juurde. Tore kingiidee on ka matkajuhiga matkad, mida korraldatakse pea kõikjal üle Eesti.

Elamusi kinkides tõstame taas esikohale kingituse emotsionaalse väärtuse ja sellega aitame vähendada ületarbimist.

Matk mõjub hästi nii tervisele kui ka tujule. FOTO: cottonbro / Pexels

Taaskasutus on kasulik kõigile

Pühadeaegse ületarbimise ohjeldamiseks on võtmetähtsusega taaskasutus. Poolik lõhnaõli või juuksemaski purk, millest sa ise enam vaimustuses ei ole võib kellelegi su pereliikmetest palju rõõmu teha. Erinevad kodumasinad, nagu näiteks piimavahustaja, mis on tarbetult pool aastat sahtlipõhjas vedelenud, leiaks ehk veel kasutust kellegi teise käes? Võib-olla on su riiulis raamatuid, mis rõõmustaksid mõnd sõpra? Ka korralike riiete edasi kinkimine ei näita kingi tegija ihnust, vaid hoopis keskkonnateadlikkust! Kindlasti leidub kapis mõni jakk, kleit, pintsak või kampsun, mis pole juba ammu kasutuses olnud. Vaata oma kapid üle ning otsi enda jaoks ebavajalikud, aga muidu korralikud asjad välja ning kingi kellelegi, kes neid hindaks.

Taaskasutus on üks kliimaprobleemidega võitlemise alustalasid. See tähendab muuhulgas ka seda, et peame muutma oma suhtumist kasutatud asjade edasi kinkimisse. Kas teadsid, et tekstiilitoodete tarneahel (toorainest valmistoote poelettidele jõudmiseni) on üks suurimaid kasvuhoonegaaside tekitaja ja keskkonna saastaja? Sellest rohkem emiteeritakse süsinikku valdkondades nagu eluasemed, olmejäätmed, transport ja toit. Tasub teada, et mida rohkem materjale taaskasutame, seda rohkem saame aidata võidelda kliimamuutustega!

Proovi sel aastal teha kingitusi taaskasutust silmas pidades. Olemasolevate toodete ja materjalide võimalikult pikaaegne kasutamine on kiiduväärt viis säästa väärtuslikke tooraineid, nagu puit, paber, metall ja õli.

Vaata oma kapid üle, ehk leiad jõulukingi sealt. FOTO: Ketut Subiyanto / Pexels

Lapsed hindavad kõrgelt ka kasutatud mänguasju

Laste jõulukingitustele kulutatavad rahasummad on üüratu suured. Kindlasti leidub peresid, kus kingitused on hoolikalt läbi mõeldud ja vajaduspõhised. Aga tõenäoliselt on paljudele tuttav jõuludejärgne taipamine, et lastetuba on veel rohkem täidetud ebavajalike mänguasjadega, mida kasutatakse vaid kord või kaks. Olgem ausad, lapsed kasvavad ja arenevad kiiresti ning eile palavalt armastatud lelu võib juba täna tunduda igav ja kasutu. Kui su nelja aastane laps tahab tingimata roosat plastikust nukuvankrit, siis ei pea sa tingimata uut ostma – kindlasti leidub nii sotsiaalmeedia taaskasutuslehtedel kui ka kirbukates lai valik heas korras mänguasju, mida on varem keegi juba armastanud.

Kalli mänguasja võib tihti ka teise ringi poest leida. FOTO: RODNAE Productions / Pexels

Anneta kingisaaja nimel mõnele heategevusele

Kõige liigutavamad on lood perekondadest, kes lepivad aegsasti enne jõule omavahel kokku, et kingituseks kuluv raha annetatakse näiteks keerulises olukorras inimestele, raskelt haigete toeks loodud fondidele, keskkonnateemadega tegelevatele organisatsioonidele, loomade varjupaigale või Toidupangale – loetelu annetamisvõimalustest on lõputu. Jõulumeeleolu sünnib heateost ja kui asjade kinkimise asemel pühendatakse teineteisele hoopis rohkem aega, siis võidavad kokkuvõttes kõik.

Tee kingi asemel annetus neile, kes seda vajavad ja hindavad. FOTO: cottonbro / Pexels

Kingi kliimalubadusi

Lisaväärtuse keskkonnasäästlikule kingitusele võiks anda kingisaajaga ühiselt kliimalubaduse andmine Euroopa kliimapaktiga seotud algatuse kaudu. Kliimalubadusega saavad kõik võtta vastu väljakutseid, et muuta igapäevaharjumusi ja aidata kaasa kliimamuutustega võitlemisele. Veebilehel Count Us In on suur valik ideid oma süsiniku jalajälje vähendamiseks. Arutage koos kingisaajaga kliimakriisi teemadel ning püüdke oma igapäevastes tegevustes leida võimalusi muudatusteks.

Lubaduseks võib olla näiteks liigelda rohkem jala või rattaga, süüa rohkem kohalikku või hooajalist toitu, parandada katkisi riideid ja asju või suhelda kolleegidega ja sõpradega keskkonnateemadel. Inspiratsiooniks kliimasõbralikumate valikute tegemisel võib kinkida ka taimetoidu retseptiraamatu või ühise õhtusöögi vegan restoranis.

Alusta uut aastat keskkonnateadlikumalt. FOTO: Min An / Pexels