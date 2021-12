PILDID ⟩ Haruldane pakkumine! Puhu Eikla mõisale uus elu sisse

Mõisa rajajateks olid von Nolckenid, hiljem aga oli mõis von Ekesparrede aadliperekonna omanduses. Mõisa võõrandamisjärgselt tegutses hoones pikka aega kohalik kool, kuid käesoleval ajal on mõis taas von Ekesparrede aadliperekonna omanduses.

Imeline mõisahoone on ehitatud 1879. aastal. Hoone peasissepääsu ees laiub avar esiväljak, mille keskel troonib dolomiidist ehisvaas. Peahoonet ümbritseb 1,1 hekteri suurune mõisapark. Siit leiab nii väärikaid tamme-, vahtra- ja pärnapuid ning kauneid väravaposte. Osaliselt on säilinud ka paekiviaed.

Kõrge viilkatusega mõisahoone on ühekorruseline, kuid teine korrus on osaliselt välja ehitatud. Põhiosa on säilinud võrdlemisi originaalsel kujul. Hoone esifassaadi ilmestab suursugune sissepääs koos kahele massiivsele dolomiit sambale toetuva varikatusega. Erilist tähelepanu väärib ka hoone unikaalne kahetiivaline välisuks ja selle ning tuulekoja ukse kohal asuvad kauni raamistusega valgmikaknad.