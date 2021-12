Energiahinna hüvitist hakkavad saama kuni keskmise sissetulekuga pered

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul tuleb energiahinna tõusu leevendamiseks kasutada igat võimalust. «Meetme eesmärk on jõuda võimalikult paljude elanikeni ning seetõttu laiendame energiahüvitise saamise võimalusi. Kui seni arvestasime toetuse saajateks vähemkindlustatud pered, siis energiahindade jätkuvat kallinemist arvestades oli selge, et abi ootavad ja vajavad tegelikult ka keskmise sissetulekuga leibkonnad,» ütles minister.

Energiakulude tõusu toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek jääb alla mediaantaseme, mida arvestatakse leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Tänasest on uue sissetulekumäära järgi seadistatud ka rahandusministeeriumi energiahinna hüvitise veebikalkulaator, mille abil pered saavad kindlaks teha, kas neil on hüvitisele õigus ning arvutada välja oma elektri-, gaasi- ja küttearve alusel saadava toetuse suurus. Hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.