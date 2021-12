Redditi kasutajale EHBrowne'le jäid Norilski linna tänavatel silma kaks kaitserõivas elanikku, kes kasutajale laineid lööva Lõuna-Korea teleseriaali «Squid Game» tegelaskujusid meenutasid, kirjutab Daily Star. Norilsk on linn Venemaal Krasnojarski krais. See on Siberi kõige põhjapoolsem ja Murmanski järel maailmas suuruselt teine linn, mis jääb põhja poole põhjapolaarjoonest.