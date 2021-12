PILDID ⟩ Kasuta võimalust! Pealinnas müüakse populaarse Eesti teleseriaali võttepaika

Kui sa oled unistanud elamisest romantiliselt ajaloolises puumajas, siis enam pole vaja kaugelt otsida. Kõnealune kodu asub kõigest viieminutilise jalutuskäigu kaugusel Keskturust ja Tallinna bussijaamast. Vahetus läheduses on suure uuenduskuuri läbinud Fahle kvartal. Korteris on väga pikalt filmitud sarja «Pilvede all», lisaks on siin purki võetud ka seriaalist inspireeritud film «Pilvede all. Neljas õde».

Kolmetoaline korter asub renoveeritud ja hästi hoitud Eestiaegses puumajas. hitisregistris on maja oletuslikuks valmimise aastaks 1940, kuid majarahvas teab rääkida, et see toimus pigem 1920. aasta teisel poolel. Maja ümbritseb kaunis aed, kust leiab nii hortensiaid, roose kui ka muid lilli. Uuel omanikul on võimalus kõiges majaga seonduvas kaasa lüüa. Majal on oma pisike aianurk, kus on võimalus koos istuda ja grillida.