PROOVI ISE ⟩ Humoorikas hapukoorekokteil «põliseestlane»

Ühel talvisel päeval mõtles Redditi kasutaja m2ger, et võiks ühe õhtuse kokteili teha. «Joon selliseid asju korra aastas,» kirjutab ta. Inspiratsiooniks võttis leidlik kodanik White Russiani kokteili, milles teadupärast koort kasutatakse. «Mõtlesin, et võiks midagi sellist käepäraste vahenditega oma kodus teha,» jätkab ta.

Kasutaja m2ger kirjutab, et tema White Russiani kodustatud versiooni tarbeks läheb vaja asju, mis on iga korraliku eestlase kodus. Nendeks asjadeks on: pipraviin, hapukoor, mingi suvaline kuivatatud roheline taim ja Kalevipoja nukk. Mõeldud, tehtud!