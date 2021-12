Elektri säästmisest viiruse ennetamiseni: 9 soovitust, et pühad kortermajas muretult mööduksid

Nii mõnegi kodu hävitanud tulekahju on alguse saanud külmkapi juhtmest või vooluvõrku jäetud telefoni laadijast – hoolitse selle eest, et kodu elektrisüsteem oleks korras ning kodunt lahkudes seadmed välja lülitatud. Ja toast lahkudes kustuta tuled!

Küta ahju ja kaminat ainult tuleohutusnõuete kohaselt ning ole ettevaatlik küünaldega – hoolitse selle eest, et nende süütamine oleks turvaline ning mingil juhul ära jää magama või lahku kodunt nii, et küünal jääb põlema.

Kortermajas, kus inimesed arvestavad ka teiste elanikega, on kõigil muretum ja mõnusam elada. Lärmakal pidutsemisel pole kortermajas kohta, niisiis ära terroriseeri naabreid valju muusika või käraga. Arvesta teiste elanikega ka argipäeval: pargi auto nii, et ka teised pääsevad sõitma ja kõndima, ära jäta oma mittevajalikku kraami trepikotta ning hoolitse selle eest, et aknad-uksed oleks korralikult suletud.