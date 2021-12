Retro või integreeritav? Eesti köögidisainer annab nõu, kuidas valida see üks ja õige külmik

Integreeritav külmkapp

Integreeritav külmkapp on enamuse minu klientide puhul esmane valik. Peamiselt seetõttu, et siis on kogu köögimööbel ühtne ja ilus. Keskmisele leibkonnale (1-3 inimest) piisab sellest täiesti. Samas saada on ka uusi ja mahult suuremaid mudeleid, nagu näiteks Electroluxi 800-sari.

Integreeritava (ja ka vabaltseisva) külmkapi puhul oleks mõistlik valida «no frost» süsteemiga mudel. See tähendab, et külmkapis ei teki jääd ja/või sulatab ta aegajalt end ise. Järgmisena võiks vaadata energiaklassi ja valida sellise mudeli, millel on rohkem plusse A++.

Lisafunktsioonidest on hakatud tootjate poolt järjest rohkem panustama niiskustasemele külmkapi erinevates osades. Eriti oluline on see värskete puu- ja juurviljade säilitamisel. Helisignaal, kui külmkapi uks jääb lahti. Puhkuse režiim võimaldab kodust pikemaks ajaks ära minnes lülitada külmkapi väiksemale energiatarbimisele.

Vabaltseisev külmkapp

Vabaltseisvad külmkapid on pisut suuremad, kui integreeritavad. Ka on neid saada erinevas värvitoonis. Niimoodi saab külmkapiga luua köögis silmapaistva tähelepanupunkti. Kes seda ei vaja, see valib valge. Või musta, kui ülejäänud köögimööbel on must. Kes aga soovib näiteks aegajalt värvitooni vahetada, see valib Bosch Vario Style külmkapi, millele müüakse erinevat värvi vahetatavaid uksi. Pane kasvõi kevadel roheline ja jõulude ajal punane.

Nende külmkappide puhul võiks tähele panna ka seda, et neid on erineva laiusega. Kui paigutate külmkapi köögimööbli sisse või nurka, siis tuleks jätta varuruumi juhuks kui tulevikus on plaan või vajadus külmkapp välja vahetada.

Side-by-Side külmkapid

Side-by-Side ehk kahe kõrvuti asetseva uksega külmkapid on muutunud järjest populaarsemaks lastega peredes. Samuti nüüd korona-järgsel ajal, kui inimesed on hakanud ise kodus süüa tegema ning toitu koju varuma.

Selle külmkapi puhul on kõige olulisem tema paigutamine kööki. Külmkapi mõlemad uksed peavad saama vabalt laialt avaneda, et köögivilja sahtlid ja sügavkülma sahtlid mahuksid ilusti välja käima. Sellepärast ei saa teda paigutada köögi nurka, sest siis ühte ust ei saa täielikult avada. Samuti on ebamugav paigutada teda näiteks L-kujulise köögi väiksemasse seina, kui see on suletud nish.

Kaheuksega külmikud on sügavamad, kui näiteks üldine köögimööbel. Seega astub ta töötasapinnast ettepoole. Kõige ilusam on sellisel juhul talle nö «kapp» ümber ehitada, silmas pidades õhutamisevahesid. Teine variant on, kui side-by-side külmkapil on oma koht teises köögiseinas.

Retro stiilis külmkapid

Eraldi kategooriana toon välja retro stiilis külmkapid. Need sobivad samuti hästi kööki ilmestama, kui fookuspunktid.