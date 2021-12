MAABLOGI ⟩ Nisust ja nisugluteenist – kus koll end tegelikult peidab

Teadlased on palju uurinud, millised nisu valgud inimorganismile probleeme võivad tekitada. On leitud, et soolestikule probleemsed valgufraktsioonid on enamasti gliadiinide hulgas. Gliadiini valguperekond sisaldab α-, γ- ja ω-gliadiine; oluline on teada saada, millised nendest gliadiinidest tsöliaakiahaigetele või tsöliaakiaga sidumata gluteenitundlikele reaktsioone võivad põhjustada. Gliadiine leidub kõikides nisuliikides ning -sortides olenemata sellest, kas need aretati 100 aastat tagasi või hiljaaegu. Lisaks gliadiinivalkudele on teraviljades teisigi aineid, mis mõnel inimesel reaktsioone tekitavad.

On kõlanud arvamusi, nagu oleksid kaasaegsed nisusordid justkui toksilisemad kui vanemad, 60 aastat tagasi aretatud sordid. Ühest kinnitust sellele ei ole. Nisu geneetiline mitmekesisus on suur nii vanade kui ka uute sortide puhul ning reaktsioone võivad tekitada mõlemad.

Ürgne nisu ei pruugi olla parem

Ühest vastust küsimusele, kas tänapäevased nisusordid on n-ö mürgisemad kui vanemad, ei ole. Kõik oleneb siiski konkreetse inimese nisutundlikkusest.

Nisutalumatusest on hakatud enam rääkima, sest infot teema kohta on rohkem, samuti võimalusi selle diagnoosimiseks. Näiteks seos tsöliaakia ja nisutarbimise vahel tuvastati alles 1950. aastal, nii et varem tsöliaakia esinemist seedetrakti teistest haigustest ei eristatud. Tsöliaakia puhul on tegu kroonilise autoimmuunhaigusega, mille esinemisel ei tohi haige süüa peale nisu ka rukist, otra ega kaera. Esineb ka tsöliaakiaga sidumata gluteenitundlikkust, mida kirjeldati esimest korda alles 1980ndatel ning viimasel ajal on seda uuesti intensiivselt uurima hakatud.

D. Kasarda väidab oma uuringus, et selgeid tõendeid nisu gluteenisisalduse suurenemise kohta Ameerika Ühendriikides 20. sajandi jooksul ei ole. Tsöliaakia on sajandi teisel poolel tõepoolest sagenenud, kuid nisu aretamine kõrgema gluteenisisalduse suunas ei tundu olevat selle põhjuseks. Oma rolli võivad mängida hoopis muutused nisu- ja gluteenitarbimise kogustes.

Gluteeni võib tänapäeval leiduda nii poes müüdavates rukkileibades, kastmetes, puljongikuubikutes, küpsetuspulbris, õlles, vorstides, magustoitudes kui ka isegi kosmeetikatoodetes ning ümbrikuliimis. Kui sööme tervisliku tootena tööstuses küpsetatud täisteratooteid, siis ka sinna on lisatud gluteeni, et toode parem välja näeks. Seega võiks uurida, kui palju inimesed gluteeni varjatult tarbivad.