Kuigi Shishi on disainiga tegelenud juba üle kahekümne aasta, jõudsid nad laiema avalikkuseni jõuluteemaga, kui hakkasid ehtima hiiglaslikku Niguliste kiriku jõulupuud, mis on igal aastal üllatanud põneva teemavalikuga ning juba kuuendat aastat oodatud jõuluüllatus, mida imetlema kogunetakse.

Alustati justkui oodiga kiriku aule ja uhkusele, Bernt Notke «Surmatantsule», nii et kuusel kõlkusid domineerivate ehetena luukered. Ühel aastal oli Niguliste kuusk paradiisiteema päralt ning okste vahel leidsid koha värviküllased linnud ja putukad. Sel aastal on Shishi kuusk inspireeritud värvide teemast: kuusel on kõikvõimalikes värvides suured ja väikesed kuulikesed.