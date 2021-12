Võru linna peatänaval asub väga stiilne mikrokorter

Täpselt üks selline on müüki tulnud Võru südalinnas. Esimesel korrusel asuv korter pole, nagu pealkiri juba viitab, kuigi suur. Ruutmeetreid on siin kõigest 24,1. Kuid väike pindala ei tähenda, et siin kitsas või et millestki puud oleks. Vastupidi, korter on hoolega planeeritud ning kõik, mida ühel moodsal inimesel vaja läheb, on siin olemas.