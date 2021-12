OLE VALVAS ⟩ Ilutulestike taustal purustatakse aknaklaase

Mitmes riigis on jõuluaeg periood, mil sissemurdmiste arv oluliselt tõuseb, mistõttu tuleb enne ära sõitmist kodu hoolega turvata. «Pikemaks ajaks kodust ära sõites tuleb kindlasti veenduda, et kodus said kõik uksed-aknad lukku ning valve peale,» soovitas PPA pressiesindaja Ilmar Kahro. Sest kõige sagedamini tungivad röövlid sisse ukse või akna kaudu.

Lisaks tuleb teha kindlaks, et hinnalisi asju ei jääks autosse, sest pühade ajal on tulnud ette juhtumeid, kus vargad tassivad ära suure summa eest autorehve ja võtavad kaasa autosse jäetud kraami. Kallimad esemed, mille vargad on autost kaasa viinud, on rahakott, sülearvuti, küljepeegel ning kõlar.