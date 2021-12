Ikka veel müüvad: hotell Draakoni hinda lasti poole võrra alla

Aadressil Raekoja plats 2 ja 4 asuv kinnistu jääb Tartu südameks oleva väljaku, Toomemäe ja ülikooli ristumiskohta. Hotellist möödub ilmselt iga turist Tartus, seega pole kahtlustki, et tegemist on väga magusa tükiga. Eks see seleta ka küsitavat hinda. Kui aastal 2019 küsiti hotelli- ja restoranimaja eest ümmarguselt 14 miljonit eurot, mis on isegi Tartu kohta üpris krõbe hind, siis nüüd küsitakse selle eest poole vähem ehk 6 950 000 eurot. Ka selle hinnasildi juures on Draakoni hotell üks kalleimaid kinnistuid, mis Tartus müüakse kui mitte kõige kallim.