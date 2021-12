Netirahvas pragab Ostrati loodud McDonaldsi burgerite kallal

Erinevust on tähele pandud ka veebiavarustes. Eestis toimuvale pühendatud Redditi lehel on olukorra üle nördimust väljendanud mitmed inimesed. Küll pahandab neid reklaami ja reaalsuse erinevus, burgeri hind ja ka maitse ise.

Näiteks kirjutab kasutaja Expensive_Parsley_29: «Just täna tellisin seda burgerit. Igav, kuiv ja jättis midagi soovida. Ei soovita.»

HugeHans leiab, et pole midagi imelikku, kui reklaam ja tegelikkus sootuks erinevad välja näevad: «Loomulikult näevad kehvemad välja kui reklaamil, aga see kanaburger on küll kahtlane. See kana päris burgeris on ikka kollane mitte pruun.»

ViisakasPoiss reageeris reklaami ja tegelikkuse erinevusele vürtsikamate sõnadega: «See on absurd. Mitte, et ma ever ostaks macist midagi peale harva juustuburxi aga no kui **** false advertising võib olla? Kui sa reklaamid, et meisterkokk teeb, siis see peaks tähendama, et REAALSELT ta istub seal maci luugi taga ja teeb sulle selle valmis.»

Sabagam2ger kirjutab: «Ma ei söö üldse eriti mäkis burgereid, ei eruta need sügavkülmutatud pihvid. Kui nüüd sõpradega sattusin, mõtlesin selle collabi ära proovida, et äkki on midagi erakordset. Aga ikka maitses samamoodi, nagu kõige tavalisemgi juustuburks. Mõttetu värk, raha maksad ja kaloreid saad, aga mingit elamust küll mitte.»

Veel kirjutab Bassssssssssss: «Kanaburksil ei tundu isegi sama pihv olevat ja tegelikult teisel burksil ka mitte. Ilmselgelt see on ju palju väiksem võrreldes saiaga.»

Kriitikanooli lennutatakse burgerite pihta veel, kuid nende vahelt leiab ka positiivsemaid noote.

Näiteks leiab kasutaja s22stumarket, et kuigi burger pole mingi iludus, on vähemalt selle maitse meeldiv: «Lõunakeskuse Mäkis oli maitse isegi ok, aga välimuse koha pealt oli sama reaktsioon: mis kuradi plönn see on.»

Ka BurningToasterEST pole burgeri peale pahane: «Minu arvates olid täitsa head ja ei näinud kehvad välja ka. Tartu mäkid suudavad üpriski kvaliteetset kraami toota.»