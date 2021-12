PILTUUDIS ⟩ Kanada armastuse järve tabas jäine saatus

Imearmsa kujuga järv asub Montréali linnast linnulennult 62 kilomeetri kaugusel. Järve ümbritseb maaliline maastik, täis jõgesid, järvi ja mägesid. Huvitaval kombel ei pannud keegi järve kuju pikalt tähele või vähemalt ei pidanud seda millekski eriliseks. See kõik muutus tänu sotsiaalmeediale. Järvest on ainuüksi Instagramis üles laetud sadu kui mitte tuhandeid pilte. Igatahes on provints nüüd ühe vaatamisväärsuse võrra rikkam.