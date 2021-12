Kasemahl on supertoit: loe, miks see nii on

Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Kasemahla on siinmail joodud aegade algusest. Traditsioon kasemahla juua on läbimas omamoodi renessanssi ning seda väga heal põhjusel – kasemahl teeb ihule head. Nopri talu rahvas kirjutas oma blogisse pika jutu, miks kasemahl tervisele hea on.