VÕTA ÕPPUST ⟩ Ese, mis paljudes kodudes pühade järel puhastamata jääb

Crombie usub, et selleks on toolid, millel külalised jõuluõhtul istusid. «Olgu tegu tekstiilist või nahast istumisalustega, kerget puhastust vajavad nad kõik,» ütleb Crombie ning lisab, et häda korral sobib ka tolmuimeja üht või teist tüüpi tooli puhastamiseks.