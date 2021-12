Pärnu külje alla kerkib Eesti esimene ühisarendus

Supluse arenduse projektijuhina tegutseva LVM Kinnisvara selgitusel kuuluvad kõik ühisarenduse teed ja tänavad elanike ühisele MTÜ-le, kes ehitab need ise välja.

«See aitas hoida koduostja jaoks kruntide müügihinna väga madala ning samas maaomanikul arendusega kiirelt alustada,» selgitas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. «Ühisarenduse krundid müüdi juba läbi, praeguseks on piirkonnas saadaval vaid kallimad kõik-hinnas krundid.»

Saksingu teada on see esimene kord Eestis, kus uue elamupiirkonna arendamisel kasutatakse omanike ühisarenduse ärimudelit. Ostjale aitab see lisaks madalamale ostuhinnale kokku hoida ka kogukuludelt.