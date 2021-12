PILDID ⟩ Pereema on kulutanud tuhandeid, et oma kodu üleni roosaks muuta

Gemma Marklandil (31) kulus kõigest nädal, et oma nelja magamistoaga maja seest üleni roosaks muuta. Manchesteri eeslinnas elav Gemma ja tema elukaaslane Kyle ostsid maja 2019. aasta septembris ning on kokku kulutanud üle 50 000 naela (ligikaudu 60 tuhat eurot), et see roosa värvi kuningriigiks muuta.