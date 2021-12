KÕVA SÕNA ⟩ Turule jõudnud läbipaistva uksega nutikülmik hoiab toidu kauem värskena

InstaView külmikud on tuntud eelkõige selle poolest, et nende uks muutub pärast paari koputust läbipaistvaks ning võimaldab inimestel näha külmiku sisemusse ilma uksi avamata. Nüüdsest on mudelid saanud uue roostevabast terasest disaini ning stiilsed mustad raamid, mis sobituvad välimuselt teiste LG köögiseadmetega.

Elegantse välimusega uute mudelite keskseks elemendiks on toonitud klaaspaneel, mille valgustamiseks piisab vaid kahest kiirest koputusest, et näha, mis on külmiku sees. Klaaspaneel ulatub üle kogu parempoolse ukse ülemise poole, olles võrreldes eelnevate mudelitega märgatavalt suurem, et kasutajatel oleks võimalik saada külmiku sisust parem ülevaade. Door-in-Door ehk külmiku sees asetseva minikülmiku funktsioon vähendab külmiku avamisest tulenevat õhukadu ja seega taasjahutamisele kuluvat energiat.