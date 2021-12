TOITUMISTARKUS ⟩ Millele viitavad ebatervislikud söömasööstud?

On ainult üks probleem: sageli ei lõpeta näksimise himu ka see, kui me kiusatusele järele anname. Mis meie kehas ometi toimub ja miks isud lõppeda ei taha?

Šokolaad on läänemaailma kõige tavalisem himutekitaja. Erilise üllatusena ei tule seegi, et šokolaad sisaldab magneesiumi – makromineraali, millest on puudus enamikul inimestest. USA-s kannatab magneesiumivaeguse all väidetavalt lausa 80% inimestest ja arvata võib, et ega meilgi olukord palju parem pole. Magneesium on asendamatu enam kui 300 ensüümi töökorras hoidmisel. Tegu on nn. lõõgastusmineraaliga, mille defitsiit toob muuhulgas kaasa ka ärrituvuse, ärevuse, unetuse ja kõrge vererõhu.